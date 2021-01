Covid: Simeone (FI), Asl Latina inefficiente su campagna vaccinale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione Lazio, infatti - prosegue il consigliere regionale di FI - ha modulato l'assegnazione delle nuove dosi di vaccino contro il Covid facendo leva su questi numeri. Ed è normale che la Asl di Frosinone, che si è distinta non solo a livello provinciale ma regionale per efficienza, si veda destinare un numero superiore di vaccini. Avevamo già segnalato i primi di gennaio i ritardi della Asl di Latina, ancora una volta, e in un momento tanto delicato e di piena emergenza, Cenerentola del Lazio, ma quel gap non è stato recuperato. Gli ostacoli se insorgono vanno affrontati e superati. Ogni dose di vaccino in meno somministrato nella nostra provincia corrisponde ad un possibile malato o decesso in più che si inserirebbe in un quadro già allarmante per il numero di vite spezzate già da questo virus. Oggi - conclude Simeone - quello che maggiormente preoccupa è che, a causa dell'inefficienza e del pressappochismo di chi questa Asl dirige, come il direttore generale Giorgio Casati, a pagarne le spese sono e saranno i cittadini, le persone più fragili, e chi lavora in prima linea per combattere questa battaglia lunga e complessa". (Com)