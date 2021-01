Spagna: regione di Murcia nomina nuovo assessore alla Salute dopo polemiche su vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il medico di famiglia Juan Jose Pedreno Planes è stato nominato nuovo assessore alla Salute della regione di Murcia dal governatore Fernando Lopez Miras. La nomina avviene dopo le dimissioni di Miguel Villecas, travolto dalle polemiche per essersi vaccinato contro il Covid-19 prima di quando gli spettasse. Secondo il leader del Partito popolare (Pp), Pablo Casado, le dimissioni dell'assessore regionale di Murcia dimostrano l'esemplarità che chiede il Pp ai suoi componenti. I cittadini spagnoli, secondo Casado, dovrebbero "iniziare a vedere non solo come il Pp non tolleri irregolarità nella gestione pubblica" ma anche che vuole fare "un passo avanti nell'esemplarità". A tal proposito Casado ha invitato tutti i partiti "a fare lo stesso" con un esercizio di "responsabilità". In Spagna infatti sta montando una polemica su alcuni casi di politici che avrebbero utilizzato una "corsia preferenziale" per vaccinarsi prima del tempo contro il Covid-19 a danno della popolazione. (Spm)