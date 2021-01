Roma: tre arresti sul litorale, due per spaccio e uno per maltrattamenti in famiglia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Ponte Galeria, infine, è stato arrestato un 24enne del posto, con precedenti, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. I militari, intervenuti a seguito di segnalazione, hanno trovato la giovane donna gravemente ferita e in stato di choc. Dopo avere contattato il 118 la donna è stata affidata alle cure dei sanitari. I carabinieri hanno ricostruito una prolungata storia di maltrattamenti culminata, nella mattinata di ieri, in una violenta aggressione, nel corso della quale l’uomo, brandendo una mazza di ferro, ha gravemente ferito la giovane convivente. Il 24enne è stato rintracciato e bloccato: addosso nascondeva 45 grammi di marijuana. Ora si trova nel carcere di Rieti, in attesa di essere interrogato dal magistrato. (Rer)