L'India scopre un nuovo tunnel al confine con il Pakistan "per l’infiltrazione di terroristi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Forza di sicurezza di frontiera dell’India (Bsf) ha annunciato oggi la scoperta di un nuovo tunnel sotterraneo da 150 metri al confine con il Pakistan che sarebbe stato utilizzato per otto anni dall’intelligence di Islamabad per “infiltrare terroristi” nella regione del Kashmir amministrata da Nuova Delhi. Lo riferisce il quotidiano “Hindustan Times”. Si tratta del secondo tunnel rinvenuto negli ultimi dieci giorni dalla Bsf, che a partire dallo scorso anno ha lanciato una campagna per la distruzione di tunnel al confine. Scavato a una profondità di circa 10 metri, il tunnel è stato scoperto nei pressi di un avamposto delle forze indiane a Pansar, nel distretto di Kathua. Dall’altra parte della frontiera, secondo l’intelligence di Nuova Delhi, si trova una struttura utilizzata per l’addestramento di terroristi e guidata da Kasim Jan, comandante operativo del gruppo jihadista Jaish-e-Mohammed, considerato il principale responsabile dell’attacco del 2016 contro la base aerea indiana di Pathankot. Secondo fonti della Bsf, il tunnel sarebbe attivo da almeno “sei o otto anni”.La scoperta giunge in un momento di rinnovate tensioni tra i due Paesi. Ieri il ministro degli Esteri pachistano, Shah Mehmood Qureshi, ha rilasciato una lunga intervista all’emittente “al Jazeera” nella quale ha accusato l’India di aver adottato “una retorica aggressiva” e di aver “agito irresponsabilmente” nei confronti del Pakistan: la ripresa del dialogo dipende dunque da Nuova Delhi, che dovrà “invertire le ultime politiche nella regione contesa del Kashmir e fermare gli abusi di diritti umani”. “Chi ha avvelenato il clima? Ovviamente gli indiani. Ora sta a loro migliorare le cose”, ha affermato il capo della diplomazia pachistana, riferendosi in particolare alla decisione del governo del premier indiano Narendra Modi di revocare nell’agosto del 2019 lo status speciale costituzionale precedentemente garantito al territorio di Jammu e Kashmir. La regione resta oggetto di un’annosa contesa tra i due Paesi sin dal 1947. Qureshi ha precisato che al momento “non vi sono contatti, né formali né informali” tra i due Paesi, che continuano ad accusarsi a vicenda di violare i termini del cessate il fuoco in vigore al confine. Lo scorso dicembre, il Pakistan ha anche avvertito la comunità internazionale di avere le prove di piani elaborati dall’India per condurre attacchi in territorio pachistano.Secondo il ministro degli Esteri, la comunità internazionale è successivamente intervenuta per ridurre le tensioni. “In passato i principali attori internazionali hanno giocato un ruolo importante nello stemperare le tensioni, perché sanno bene che l’Asia meridionale è un territorio nuclearizzato e che una guerra accidentale potrebbe essere un evento orribile, con conseguenze ben oltre la regione”, ha spiegato Qureshi. L’India, da parte sua, ha sempre respinto le accuse provenienti da Islamabad, definendole “macchinazioni frutto dell’immaginazione”. Nell’intervista ad “al Jazeera”, il ministro degli Esteri pachistano ha tuttavia confermato che il dossier “è stato condiviso con la comunità internazionale”, la quale “lo sta esaminando in maniera molto attenta e seria”. Qureshi ha anche parlato della situazione nel vicino Afghanistan, esprimendo l’auspicio di nuovi passi in avanti nei negoziati intra-afgani attualmente in corso a Doha, in Qatar. “Il Pakistan ha svolto un ruolo di mediatore. Ma la responsabilità, in ultima istanza, è della leadership afgana. È del loro Paese, del loro futuro che si tratta”, ha osservato il capo della diplomazia di Islamabad. (Inn)