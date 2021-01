Roma: Fassina (SpR), grazie a Bergamo e Cafarotti, spero loro contributo in altri contesti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è una buona notizia per Roma la decisione della sindaca Raggi di dimettere Luca Bergamo, assessore alla Cultura e vicesindaco, e Carlo Cafarotti, assessore alle Attività produttive. Voglio ringraziare entrambi per il lavoro svolto, in condizioni difficili, sul piano amministrativo e politico". Lo dichiara in una nota Stefano Fassina, consigliere capitolino di Sinistra per Roma e promotore di Roma Ventuno. "Non sempre abbiamo condiviso le loro iniziative - aggiunge -, tuttavia sono stati amministratori seri e competenti, autonomi nel loro profilo politico, consapevoli del loro doveri istituzionali verso l’Assemblea capitolina, sempre attenti al dialogo e all’ascolto. La sindaca dovrebbe fare attenzione: gli assessori e le assessore di Roma Capitale non sono il suo staff per la campagna elettorale - sottolinea Fassina -, dovrebbero essere esclusivamente al servizio della città fino all’ultimo minuto della sua giunta. Spero che Bergamo e Cafarotti possano continuare a dare il loro contributo a Roma - conclude - in altri contesti politici e professionali". (Com)