Ambiente: Raggi, ultimati alcuni interventi riqualificazione al parco della Romanina

- Nel parco della Romanina a Roma sono stati ultimati alcuni interventi di riqualificazione. Lo riferisce con un post su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "La Romanina è un grande quartiere alla periferia sud-est di Roma. Una zona dove, ogni giorno, associazioni e cittadini curano con dedizione i luoghi pubblici - scrive Raggi -. Parlo di attivisti e volontari che, con il loro lavoro, contribuiscono a contrastare la presenza di alcuni gruppi criminali, come il clan Casamonica. Noi siamo al fianco dei tanti cittadini onesti che non hanno paura e stanno riconquistando i loro spazi. Siamo tornati al parco della Romanina, insieme alle famiglie che amano questo quartiere, dove abbiamo ultimato alcuni interventi di riqualificazione. Abbiamo sistemato l'area del giardino dedicato ai magistrati uccisi dalle mafie, ripristinato alcune strutture interne e, soprattutto, realizzato una nuova area giochi per i più piccoli. Un lavoro importante - conclude -, che non finirà qui". (Rer)