Torino: potatura alberi in corso Regina Margherita, disagi alla circolazione per un mese

- Lunedì 25 gennaio, a Torino, partiranno i lavori di potatura dei due filari alberati di corso Regina Margherita, per un totale di 450 alberi. I lavori dureranno circa un mese e verranno realizzati sia nella tratta del corso compresa nella circoscrizione 4 (da corso Principe Oddone a corso Tassoni) sia in quella relativa alla circoscrizione 7 (dal Rondò Rivella di corso Regio Parco al fiume Po), ad esclusione del tratto centrale (dal sottopasso angolo corso Regio Parco al sottopasso di corso Principe Oddone). Si tratta di un cantiere complicato per il traffico, per la presenza di linee elettriche tramviarie ad alta tensione che sarà necessario disattivare per poter operare in sicurezza, e anche per la dimensione degli alberi, mediamente sopra i 20 metri di altezza. Ciò ha richiesto un notevole impegno per organizzare gli aspetti logistici anche in considerazione delle esigenze del Gruppo Torinese Trasporti (GTT). Per cercare di ridurre la durata del cantiere e quindi i disagi per la mobilità - anche derivanti dalla sostituzione dei tram con i bus per le linee 3 e 16CS - le ditte appaltatrici lavoreranno dal lunedì al sabato compreso, e i lavori interesseranno in contemporanea entrambe le circoscrizioni, utilizzando sei squadre operative dotate di sei cestelli. (segue) (Rpi)