Covid: Rezza (ministero Salute), da confermare aumento 30 per cento letalità variante inglese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri Boris Johnson ha parlato di un aumento del 30 per cento della letalità” della variante britannica del virus “ma questo è un dato da confermare”. Lo ha detto Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, nel corso della conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale Covid-19. “Quello che sembra confermato – ha aggiunto – è invece l’aumento della trasmissibilità, e purtroppo ceppi di questa variante sono stati rilevati in diversi Paesi europei e anche in Italia”.(Rin)