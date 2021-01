Turchia: invariato il rating Standard & Poor's, crescita dello 0,9 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia di rating Standard & Poor's (S&P) ha mantenuto invariato il rating del credito della Turchia. Secondo l'ultimo rapporto dell'agenzia, il rating creditizio in valuta estera a lungo termine della Turchia è rimasto a B+, mentre quello in valuta locale a BB-. Le prospettive sono stabili, secondo S&P. Nel 2020, l'economia turca è cresciuta dello 0,9 per cento, grazie agi incentivi erogati per far fronte alla pandemia Covid. Lo scorso luglio, le stime di S&P prevedevano una contrazione dell'economia turca del 3,3 per cento nel 2020. (Tua)