Roma: arrestato spacciatore 44enne sul litorale di Torvajanica

- Un 44enne romano è stato arrestato per spaccio dai carabinieri perchè sorpreso, ieri mattina, mentre si aggirava con fare sospetto, a bordo della sua bicicletta, sul litorale di Torvajanica. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato e ha consegnato spontaneamente due involucri contenenti una dose di hashish e una di marjuana. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito ai militari di rinvenire ulteriori 50 grammi di hashish, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento, tra cui due coltelli con lame intrise di sostanza stupefacente. Per lo spacciatore sono scattate le manette ai polsi. Ora si trova agli arresti domiciliari ed è in attesa del rito direttissimo.(Rer)