Molise: martedì torna a riunirsi il Consiglio regionale

- Il Consiglio regionale del Molise tornerà a riunirsi martedì 26 gennaio, alle 9.30. All'ordine del giorno dei lavori due disegni di legge e la discussione di una serie di atti politici. In particolare l'Assemblea si occuperà della proposta di legge concernente la modifica all'art. 24 della Legge regionale 10/2014 recante "Statuto della Regione Molise". Si tratta della seconda deliberazione da adottare a distanza di due mesi dalla prima. Subito dopo, il Consiglio si occuperà dell'esame della proposta di legge, a firma dei consiglieri Micone, D'Egidio, Di Lucente contenente norme per la coltivazione, commercio dei tartufi e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale. Nella seconda parte della seduta, l'Assemblea si occuperà, soprattutto, di alcune mozioni riguardanti "Esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) per i cittadini iscritti al Servizio sanitario regionale contagiati da Covid-19 e altre misure di politica sanitaria per emergenza Covid-19"; "Tagli a sanità e servizio 118"; "Emergenza Covid-19 e ripresa economica: misure di contrasto a fenomeni di corruzione e tentativi di infiltrazioni mafiose"; "Piano Covid Molise"; "Potenziamento immediato delle strutture a supporto della medicina penitenziaria negli istituiti di detenzione della Regione Molise"; "Adeguamento del sistema di tracciamento dei soggetti Covid positivi, identificazione dei contatti, attivazione di una piattaforma informatica per la condivisione delle informazioni, collaborazione con i medici di medicina generale". (Gru)