- “Siamo intorno alla soglia critica del 30 per cento per quanto riguarda le terapie intensive, mentre per quanto riguarda le aree mediche siamo al di sotto della soglia critica di occupazione”. Lo ha detto Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, nel corso della conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio regionale Covid-19.(Rin)