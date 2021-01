Roma: via vicesindaco e assessore al Commercio, Raggi rimpasta giunta a pochi mesi dal voto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I contrasti con il vicesindaco sono iniziati l'estate scorsa, quando Luca Bergamo non ha nascosto il malumore per la scelta di Raggi di annunciare la propria ricandidatura senza aver prima aperto a una riflessione con i suoi. Con l'assessore Cafarotti lo scontro è andato in scena sul bilancio, quando a ottobre lo schema del previsionale per il 2021 ha azzerato i fondi destinati alla formazione e al lavoro. Ora, accanto al nuovo assetto della giunta è attesa anche la nomina di Gabriella Acerbi (attualmente vicecapo di gabinetto della sindaca) a direttore generale del Campidoglio, dopo il passaggio di Franco Giampaoletti in Atac. (Rer)