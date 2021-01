Medio Oriente: esplosione nel nord di Gaza, almeno 15 feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' di almeno 15 feriti il bilancio di un'esplosione avvenuta questa mattina in un edificio a Beit Hanoun, nel nord della Striscia di Gaza. Lo riferiscono i media palestinesi. Al momento non è chiara la causa dell'esplosione e il movimento Hamas che governa l'enclave ha avviato le indagini. In passato, le esplosioni sono state talvolta causate da incidenti dovuti alla preparazione di ordigni esplosivi. Martedì scorso, da Gaza è stato lanciato un razzo contro Israele. In risposta, i carri armati israeliani hanno attaccato gli avamposti militari appartenenti ad Hamas. (Res)