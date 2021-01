Roma: Bordoni (Lega), dopo governo Conte anche giunta Raggi allo sbando

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo il governo Conte anche la giunta Raggi allo sbando, scoppia la crisi in Campidoglio, a pochissimi mesi dal voto la sindaca cambia ancora una volta la squadra". Lo dichiara in una nota il consigliere della Lega in Campidoglio, Davide Bordoni. "Vicesindaco e assessore alla cultura, assessore al commercio messi alla porta - aggiunge -, ennesima dimostrazione come se ce ne fosse bisogno dell'inettitudine di Raggi, incapace di costruire e gestire una squadra di governo che in questo momento avrebbe dovuto essere coesa per supportare i settori in crisi, cultura, commercio e turismo". (Com)