Viabilità: 6 km di coda su A1 verso Roma, in fiamme mezzo pesante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È andato in fiamme un mezzo pesante che trasportava animali e stava transitando sull'autostrada A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra Fabro e Orvieto. L'incidente si è verificato intorno alle 8.20 e ha comportato la chiusura del tratto autostradale al km 444 in direzione Roma per consentire le operazioni di trasbordo degli animali dal mezzo pesante. Sul posto soccorsi sanitari, meccanici e i vigili del fuoco. Attualmente, all'interno del tratto chiuso e si registrano 6 km di coda in direzione Roma. Lo comunica in una nota Autostrade per l'Italia. (Com)