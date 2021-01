Roma: Croppi, spiace per interruzione mandato Bergamo, buon lavoro a Fruci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi dispiace molto per l'interruzione del mandato di Luca Bergamo, è una persona che stimo e un assessore con cui ho potuto collaborare in maniera continuativa e fattiva, apprezzandone le doti e la sensibilità. Sono passato a mia volta in una situazione analoga e, anche per questo, gli offro la mia solidarietà". Lo dichiara in una nota Umberto Croppi, presidente della fondazione La Quadriennale di Roma. "Allo stesso tempo non posso che felicitarmi con Lorenza Fruci, e farle i più sinceri auguri di buon lavoro - aggiunge -. Lorenza è bravissima e conosce a fondo il mondo della cultura, nelle sue diverse componenti. Il suo mandato è purtroppo legato alla fine imminente della consiliatura, ma sono certo che impiegherà nel modo migliore il tempo a sua disposizione".(Com)