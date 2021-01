Governo: Di Maio, ripartire con un progetto chiaro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi in corso rischia di avere pesanti ripercussioni sull'economia dell'Italia: "In queste ore stiamo lavorando intensamente per offrire un’opportunità di coesione intorno a un progetto politico chiaro e trasparente". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un intervento sul quotidiano "Il Sole 24 Ore". Di Maio ha riconosciuto che i prossimi mesi saranno complessi e gli ultimi dati incoraggianti non devono "far abbassare la guardia". "L’Italia riparte solo con un progetto chiaro, attorno al quale possano convergere tutti i portatori di interesse", ha affermato Di Maio, evidenziando che bisogna "ricostruire il Paese dalle fondamenta, ancorandolo fortemente alla ripresa di un progetto europeo; valorizzando il suo ruolo nel mondo, in posizione convintamente transatlantica e ribadendo la sua vocazione ad essere alfiere di quella multilateralità che ispirerà tutto il nostro esercizio del G20". (Res)