Cultura: Mollicone-De Priamo (Fd'I), Bergamo peggior assessore di sempre a Roma

- "Gli ultimi giorni della giunta Raggi e arriva l'ennesimo cambio. Bergamo è stato il peggiore assessore alla Cultura di Roma dal dopoguerra a oggi". Lo affermano in una nota gli esponenti di Fratelli d'Italia Federico Mollicone, deputato, e Andrea De Priamo, capogruppo in Assemblea capitolina. "Forse il sindaco Raggi si aspetta posta dalla procura e dalla Corte sui conti sul Teatro di Roma? - si chiedono i due esponenti di Fd'I -. Bergamo ha una lunga serie di fallimenti: ha rappresentato solo i gruppi antagonisti, ha smantellato i palinsesti tradizionali snaturando l'Estate romana; ha distrutto un palinsesto popolare come quello del Carnevale Romano, della Girandola, che ha portato centinaia di migliaia di romani in piazza, dei circuiti museali come Roma in scena e Roma segreta per lo spettacolo dal vivo nei musei. La defenestrazione, a pochi mesi dalla fine della tragica esperienza della giunta Raggi, rappresenta una bocciatura completa del suo operato. Forse - conclude -, è stata complice la campagna di Fd'I contro il 'poltronificio' al Teatro di Roma, dove sembra ci siano state consulenze e appalti sospetti tramite il presidente dell'ente, sua persona di fiducia." (Com)