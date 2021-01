Recovery fund: Rebecchini (Acer Roma), parole d'ordine efficacia e rapidità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Ance Roma Acer, Nicolò Rebecchini, in un'intervista a Milano Finanza invita all'efficacia e rapidità sul Recovery fund. "Le due parole d'ordine devono essere efficacia e rapidità - ha detto Rebecchini -. Come ricordato dal commissario europeo Paolo Gentiloni dobbiamo fare bene ma sopratutto in fretta. Se non vogliamo perdere per l'ennesima volta le risorse europee e sprecare un'occasione decisiva di rilancio del Paese, concentriamoci sul fine e non soltanto sul mezzo". Per il presidente dei costruttori romani "pensare di affidare la realizzazione di un cosìì vasto programma alle sole forze della pubblica amministrazione, con le attuali regole, sarebbe illusorio - ha aggiunto -. In questi anni l'operato della Pa è stato contraddistinto da un'eccessiva burocrazia, lentezza nei processi decisionali, timore nell'assunzione delle necessarie responsabilità". (segue) (Rer)