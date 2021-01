Usa-Messico: Covid e migranti al centro del colloquio tra i presidenti Biden e Lopez Obrador (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi il presidente messicano ha fatto sapere di voler chiedere all’amministrazione Biden di prendere misure per regolarizzare gli immigrati messicani che lavorano negli Stati Uniti. “Abbiamo proposto che i nostri connazionali che hanno lavorato per anni vengano regolarizzati, contribuendo allo sviluppo di quel grande paese”, ha detto il capo dello Stato parlando in conferenza stampa il 20 gennaio scorso. La misura, ha aggiunto, dovrebbe accompagnare i programmi volti a sostenere i paesi poveri dell’America centrale e il sud del Messico, da dove provengono la maggior parte degli immigrati negli Stati Uniti. L'appello arriva nel giorno i cui Biden si insedia alla Casa Bianca. (segue) (Mec)