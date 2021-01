Usa-Messico: Covid e migranti al centro del colloquio tra i presidenti Biden e Lopez Obrador (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La telefonata di queste ore giunge tuttavia in un momento di particolare tensione nei rapporti tra Stati Uniti e Messico, legata in particolare alla vicenda dell’ex ministro della Difesa messicano Salvador Cinfuegos, accusato dalla Drug enforcement administration (Dea) di traffico di stupefacenti e riclaggio di denaro sporco, ma scarcerato nei giorni scorsi dalle autorità di Città del Messico, che considerano infondate le accuse dell’agenzia Usa. Lopez Obrador è tornato ieri sulla polemica dichiarando che per salvaguardare la sua credibilità, la Dea dovrebbe aprire una indagine per individuare l'autore delle accuse contro l'ex ministro messicano. "Credo che questo organismo, questa agenzia, dovrebbe fare una indagine al suo interno e chiarire chi ha costruito questo fascicolo, chi ha dato l'ordine di applicarlo, perché c'è di mezzo la sua credibilità". ha detto Lopez Obrador nel corso della consueta conferenza stampa quotidiana. Il presidente ha anche rivendicato la scelta di rendere noti tutti i documenti legati al caso giudiziario, "migliore prova" delle "inadeguatezze" e mancanze delle autorità inquirenti degli Stati Uniti. (segue) (Mec)