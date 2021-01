Usa-Messico: Covid e migranti al centro del colloquio tra i presidenti Biden e Lopez Obrador (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fascicolo con il quale la Dea ha accusato Cienfuegos di partecipazione in traffico di stupefacenti e riciclaggio del denaro sporco "è stato fabbricato, è dimostrato. Questo fa molto male ma è la verità", ha detto "Amlo" parlando di un rapporto pieno di prove inconsistenti e incongruenze e della necessità di ribaltare uno schema secondo cui quella Usa è "l'incarnazione della giustizia" e in Messico c'è solo "corruzione e impunità". "Come si può sostenere un fascicolo che è stato prodotto, che colpisce in primo luogo un messicano, una istituzione, il prestigio del governo del Messico, il nostro paese? Questo non lo si permette a nessuno, questo si faceva prima, che facevano quelli che violavano la sovranità" del paese, ha aggiunto. (segue) (Mec)