Usa-Messico: Covid e migranti al centro del colloquio tra i presidenti Biden e Lopez Obrador (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta di una complessa vicenda diplomatico-giudiziaria, nella quale il governo messicano ha ribattuto colpo su colpo alle critiche del vicino del nord, spingendo la Casa Bianca ad avanzare dubbi sulla futura collaborazione transnazionale nelle operazioni contro la criminalità. Il generale - titolare della Difesa nel sessennio dell'ex presidente Enrique Pena Nieto (2012-2018) - era stato arrestato a metà ottobre 2020 a seguito ad un atto firmato dal procuratore Richard Donahue. L'ex ministro veniva ritenuto responsabile di aver aiutato reti criminali nel traffico di stupefacenti e riciclaggio del denaro sporco. Cienfuegos Zepeda avrebbe in particolare offerto a una temuta banda criminale protezione dalla giustizia in cambio di tangenti. "L'imputato Salvador Cienfuegos Zepeda, anche conosciuto come 'Il Padrino', assieme ad altri" ha per l'accusa agito in modo cosciente e intenzionale per "cospirare, fabbricare e distribuire una o più sostanze controllate", sapendo che sarebbero finite oltre il confine nord del paese. La banda criminale coperta sarebbe il Cartello "H2", guidato da Francisco Patron - noto per l'appunto con il soprannome di "H2" - e legato ai fratelli Beltran Leyva. (segue) (Mec)