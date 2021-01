Roma: Ghera (Fd'I), Raggi e M5s si confermano inadeguati a governo Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo cinque anni di disastri la sindaca riesce a fare ancora peggio di quando ha iniziato. Il ritiro delle deleghe al vicesindaco e all'assessore allo sviluppo economico sono la cartina tornasole di una debacle ormai chiara a tutti i romani". Lo dichiara in una nota Fabrizio Ghera capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio. "Proprio la cultura e il turismo, fortemente penalizzati dall'emergenza pandemica, con gli operatori in grande sofferenza – aggiunge - in questo anno di chiusure non sono stati affatto sostenuti da Raggi. I cambi in corsa dimostrano ancora una volta l'assenza di strategia dell'amministrazione grillina e la grande inadeguatezza dei 5 stelle a governare Roma".(Com)