Torino: cassiera infedele ruba 620 euro dal negozio, arrestata a Collegno

- Nelle ultime 24 ore, a Torino e provincia, i carabinieri hanno arrestato 3 ladri, un evaso e 2 spacciatori e sequestrato oltre mezzo chilo di droga. In particolare a Bruino, nell’hinterland torinese, sono finiti in manette due giovani conviventi, per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. Durante una perquisizione domiciliare, i militari dell’Arma hanno rinvenuto in casa 605 grammi di cocaina, 6 grammi di marijuana, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi, compresa una macchina elettrosaldatrice, un bilancino di precisione e 1.045 euro in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell’attività delittuosa. A Chivasso è stato arrestato un nigeriano per tentato furto aggravato. L’uomo si è introdotto all’interno di un cortile condominiale e con un mattone ha danneggiato il tettuccio in cristallo di una macchina, cercando di rubare da un cassetto le chiavi dell’appartamento del proprietario, che attirato dai rumori si è affacciato e ha assistito alla scena dalla finestra di casa. Poi ha chiamato il 112. L’immediato intervento dei carabinieri ha permesso di arrestare l’autore del reato. (segue) (Rpi)