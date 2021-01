Torino: cassiera infedele ruba 620 euro dal negozio, arrestata a Collegno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Carignano, i militari dell’Arma hanno intercettato un furgone condotto da un bosniaco subito dopo che aveva perpetrato un furto all’interno di una azienda produttrice di materiale edile. Il mezzo ha ignorato l’alt imposto dai carabinieri e si è dato alla fuga. Dopo un inseguimento di 2 chilometri, il ladro ha abbandonato il veicolo tentando di scappare in un’area boschiva, ma è stato prontamente bloccato. A Collegno, nei pressi di un esercizio commerciale del luogo, è stata arrestata una cassiera, incensurata, che al termine del turno di lavoro aveva rubato 620 euro dalla cassa cui era assegnata. I carabinieri hanno predisposto un servizio di osservazione dopo che i responsabili dell’azienda avevano esternato dubbi sul comportamento della loro dipendente, la quale, una volta sorpresa con il denaro, ha ammesso il gesto confessando di avere già in passato sottratto altri 500 euro, poi rinvenuti all’interno della sua abitazione. Infine a Luserna San Giovanni, sempre nell’hinterland torinese, è stato arrestato per evasione un pregiudicato che stava scontando, in regime di detenzione domiciliare, una condanna definitiva a 8 mesi di reclusione per lesioni personali. È stato sorpreso mentre si trovava fuori dalla propria abitazione. (Rpi)