Trasporti: Atac, con scuole aperte aumento passeggeri metro in ore di punta

- La prima settimana dopo la riapertura delle scuole si è registrato un aumento della domanda di trasporto su tutta la rete rispetto alla settimana precedente. Lo comunica Atac in una nota. Nella metropolitana, nelle tre linee, nell'ora di punta della fascia mattutina le validazioni sono cresciute del 10,3 per cento fra le 7 e le 8, del 3,6 per cento fra le 8 e le 9 e del 7,5 per cento fra le 9 e le 10. Nella fascia 13-14 e in quella 14-15, orari di rientro dalla scuola, la domanda è aumentata, rispettivamente, di circa l'8 per cento e di circa il 4,7 per cento. Rispetto a un anno fa, quindi al periodo pre-Covid, la domanda complessiva è ancora inferiore del 60 per cento circa. In dettaglio, le validazioni sulla metro A sono cresciute nelle tre fasce orarie mattutine considerate dell'11,1 per cento, 3,6 per cento, 7,9 per cento; sulla B del 9,5 per cento, 3,4 per cento e 7,7 per cento; sulla C del 9,4 per cento, 4,5 e 5,2 per cento. (segue) (Com)