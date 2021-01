Trasporti: Atac, con scuole aperte aumento passeggeri metro in ore di punta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presenza media di persone sui treni delle tre linee - prosegue la nota di Atac -, in assenza di perturbazioni del servizio, si è collocata a 350 persone con picchi massimi di circa 550 nella tratta di maggior carico. Si ricorda che un treno della metropolitana può ospitare fino a un massimo di 600 persone, che corrispondono a circa tre/quattro persone per metro quadrato, pari al 50 per cento della capienza massima complessiva di 1.200 persone. Il rispetto dei limiti di riempimento è stato garantito dai presidi di personale Atac nei principali accessi alle metropolitane (Termini, Anagnina, Battistini, Cornelia, Ponte Mammolo, Rebibbia, Tiburtina, San Giovanni e Flaminio). Il personale Atac, circa 250 persone in media, ha effettuato numerosi contingentamenti (quotidianamente ad Anagnina, Ponte Mammolo, Rebibbia, San Giovanni, Flaminio e Valle Aurelia e all'occorrenza presso le altre stazioni) per regolare i flussi in coerenza con quanto previsto dalle norme. Gli utenti possono consultare il sito "info.atac.roma.it" per visualizzare le fasce orarie in cui si verifica un minor afflusso alle fermate ed è quindi preferibile viaggiare in metropolitana. (segue) (Com)