Trasporti: Atac, con scuole aperte aumento passeggeri metro in ore di punta (3)

- Per quanto riguarda il servizio di superficie, è stato assicurato il 100 per cento del totale dei collegamenti scolastici previsti. Oltre 180 dipendenti in media sono stati impiegati sul territorio per assicurare i controlli sulla regolarità del servizio. In particolare, per il monitoraggio dei servizi aggiuntivi e dei collegamenti scolastici sono state impiegate circa 60 risorse. Si ricorda che un bus può ospitare al massimo 50 passeggeri, sul totale (medio) di circa 100 posti disponibili fra posti a sedere e in piedi. Atac - conclude la nota - continuerà a monitorare i flussi di domanda e, per la propria competenza, l'attuazione del piano predisposto dalla Prefettura. L'azienda ricorda che nelle stazioni più affollate delle metropolitane e delle ferrovie potrà accadere che nelle ore di punta si verifichi la necessità di attendere fuori dalla stazione prima di accedere per consentire il rispetto del limite di riempimento dei mezzi imposto al 50 per cento. A tal proposito Atac invita tutti i viaggiatori a spostarsi solo per le esigenze ricomprese nelle attuali norme governative, a indossare la mascherina, a mantenere le distanze di sicurezza durante le possibili attese anche in stazione e consiglia di non utilizzare i mezzi di trasporto nelle ore di punta se non per comprovate necessità. (Com)