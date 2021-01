Covid: Didonè (Cisl Lombardia), su zona rossa nuova gaffe di Regione Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emilio Didonè, segretario generale Fnp Cisl Lombardia, scrive su Twitter: “Presidente Fontana, dopo tanti errori su acquisto vaccini antinfluenzali ecco la nuova gaffe della 'sua' Regione: invia prima dati sbagliati Covid, poi incolpa il governo per la zona rossa. Evidentemente la sua macchina regionale non funziona, e forse non era tutta colpa degli allontanati”. “Errare è umano e può capitare – continua Didonè -, ma bastava assumersi le responsabilità e dire la verità, senza gridare al lupo nei giorni precedenti la zona rossa, poi incolpare il governo cattivo e, dulcis in fundo, 'inscenare' il ricorso al Tar del Lazio per gettare fumo negli occhi a noi cittadini”.(Com)