Capitale: De Vito (M5s), chiesta audizione a commissioni parlamentari su status

- D'intesa con la sindaca di Roma, Virginia Raggi, e con i capigruppo di tutte le forze politiche presenti in Campidoglio, il presidente dell'Assemblea capitolina, Marcello De Vito ha "formalizzato a Giuseppe Brescia e Dario Parrini, presidenti delle Commissioni Affari Costituzionali rispettivamente alla Camera e al Senato, la richiesta di una prima audizione al fine di avviare un dialogo con l'amministrazione capitolina sulla riforma dei poteri per Roma proponendo come data auspicabile al presidente Brescia il 3 febbraio prossimo, giorno in cui ricorre il 150esimo anniversario di Roma Capitale". Lo spiega in una nota De Vito che commenta: "Un'opportunità per dare ulteriore forza alla nostra richiesta di lavorare concretamente su un tema che sta a molto a cuore all'intera città e che, ne sono certo, porterà senza dubbio alla definizione di un impegno comune da parte di tutte le forze politiche" ha concluso il presidente. (Com)