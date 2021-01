Roma: Bellucci (Fd'I), Raggi ha fallito, rimpasto conferma incapacità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il rimpasto in Campidoglio a pochissimi mesi dal voto conferma il grande vuoto politico dei 5 stelle ad amministrare una città complessa e importante come la Capitale d'Italia". Lo dichiara in una nota Maria Teresa Bellucci, deputata di Fratelli d'Italia. "Una sindaca incapace - aggiunge -, che giunta a fine consiliatura ancora annaspa tra deleghe e strapuntini anziché occuparsi del degrado nelle periferie e nei rioni storici della città ed impegnarsi su politiche sociali e a sostegno della famiglia. Raggi ai titoli di cosa, la sindaca ha fallito".(Com)