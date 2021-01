Export: Di Maio, continuo aumento è buona notizia per il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una buona notizia per il Paese: "Continuano ad aumentare le esportazioni all’estero di prodotti italiani". Lo ha sottolineato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, rilanciando su Facebook il suo intervento sul quotidiano "Il Sole 24 Ore". Secondo Di Maio, ciò significa "più vendite per le nostre imprese, posti di lavoro al sicuro e una ripresa - seppur parziale - dell’economia". "Ci sono due categorie di persone in politica: quelle che se ne approfittano, insomma chi trama e improvvisa giochini di palazzo per i propri interessi personalistici. E poi c’è chi la politica la fa, chi si tira su le maniche, chi lavora in modo silenzioso, senza proclami, con fatti concreti", ha dichiarato il ministro. "Al ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale abbiamo scelto questa seconda strada, l’abbiamo iniziata a percorrere nel pieno della prima ondata, pianificando e programmando anche insieme al sottosegretario Manlio Di Stefano, il cui lavoro di progettazione è stato determinante. E a giugno insieme alle regioni e ai rappresentanti del mondo imprenditoriale abbiamo siglato il patto per l’export. Oggi i risultati arrivano, proprio mentre c’è chi alimenta una inutile propaganda politica che danneggia gli italiani", ha affermato Di Maio. Il titolare della Farnesina cita quindi i dati Istat che certificano come l’export continui a crescere: +4 per cento rispetto al mese precedente, +1,1 per cento rispetto a un anno fa, con esportazioni che crescono sia rispetto all'area Ue (+4,8 per cento su base mensile, +0,3 per cento su base annua) che verso i Paesi extra Ue (+3,2 per cento rispetto a ottobre 2020, +2 per cento tendenziale). Rispetto allo stesso mese del 2o19, ad apprezzare di più i nostri prodotti risultano essere la Cina (+34,9 per cento), la Svizzera (+12,8 per cento), la Germania (+8,6 per cento), il Regno Unito (+7,5 per cento), gli Stati Uniti (+4,7 per cento).(Res)