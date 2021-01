Roma: spaccio in strada al laghetto dell'Eur, arrestato 28enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un romano di 28 anni, pregiudicato, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato notato in viale America, dal lato del laghetto dell'Eur, mentre stava contrattando con un suo cliente, un romano di 49 anni, il prezzo per la cessione di una dose di cocaina. Interrotta la trattativa, i militari hanno fatto scattare la perquisizione nell’abitazione dello spacciatore, dove sono stati rinvenuti e sequestrati 20 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e la somma in contanti di oltre 24.500 euro, ritenuti provento dello spaccio. Per il 28enne sono scattate le manette ai polsi e il trasferimento agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo, mentre l’acquirente è stato segnalato all’ufficio territoriale del governo in qualità di assuntore di droghe. (Rer)