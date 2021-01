© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, non ha ancora in programma viaggi all’estero per incontrare leader stranieri e ci vorrà "un po' di tempo" perché effettui il suo primo viaggio fuori dal Paese. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki. “Nonostante il suo desiderio di recarsi all'estero - ha spiegato - penso ci vorrà un po' di tempo" prima che questo accada.(Nys)