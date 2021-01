Brasile: Tyssenkrupp investe nella produzione di elementi per generatori energia eolica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’azienda tedesca Thyssenkrupp ha annunciato un piano di investimenti per aumentare la propria capacità produttiva presso lo stabilimento Santa Luzia (stato di Minas Gerais), dedicando maggiore attenzione alla produzione di componenti di grandi dimensioni per generatori di energia eolica. Lo riferisce il portale "Petronoticias", riportando una nota dell'azienda. L'investimento è motivato dalla crescita della produzione di energia eolica nel paese. L'azienda, che già fornisce cuscinetti e anelli di grande diametro per aerogeneratori prodotti presso lo stabilimento di Diadema (stato di San Paolo), ha già iniziato ad ampliare l'unità di Santa Luzia. "Il segmento dell'energia eolica è in crescita nel paese e abbiamo visto l'opportunità di diversificare il business generato nel nostro stabilimento di Santa Luzia. Nell'unità, attualmente focalizzata sul produzioni per il settore minerario, abbiamo un importante differenziale di mercato: capacità produttiva di assorbire nuove commesse che richiedono lavorazioni complesse di pezzi di grandi dimensioni e, per questo, abbiamo deciso di investire in questa nuova area. Destineremo circa il 20 per cento della capacità produttiva di Santa Luzia al settore energetico", ha dichiarato l'Amministratore delegato (Ad) di Thyssenkrupp in Sud America, Paulo Alvarenga. (segue) (Brb)