Usa: proposta alla Camera legge contro obbligo mascherine introdotto da Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata della Camera dei rappresentanti Usa, Lauren Boebert, ha presentato una proposta di legge per annullare l’obbligo di indossare la mascherina anti-Covid sulle proprietà federali o durante i viaggi commerciali tra uno Stato e l’altro. Lo riferisce il quotidiano “Washington Post”, sottolineando che si tratta di una mossa in contraddizione con l’ordine esecutivo in merito, firmato dal presidente Joe Biden durante il suo primo giorno di mandato. Il giorno successivo, l’inquilino della Casa Bianca ha firmato un altro ordine per rendere obbligatorie le mascherine negli aeroporti e su vari mezzi di trasporto, inclusi aerei, treni, navi e autobus interurbani. Il disegno di legge probabilmente non avrà un seguito, dal momento che la maggioranza della Camera è in mano al Partito democratico.(Nys)