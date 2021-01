Business news: Repubblica Ceca, ministero Finanze rivede al ribasso le prospettive di crescita per il 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Finanze della Repubblica Ceca prevede una crescita del Pil nel 2021 pari al 3,1 per cento. E' quanto ha comunicato, rivedendo al ribasso la sua ultima stima, pubblicata a settembre, pari al 3,9 per cento. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa "Ctk", ad essere corretta è stata anche la valutazione sulla contrazione economica nel 2020, che passa da un -6,6 a un -6,1 per cento. Le previsioni così aggiornate serviranno come base per la preparazione di un emendamento del bilancio per l'anno in corso. Il deficit pubblico del 2020 è fissato al 5,8 per cento, mentre quest'anno salirà al 6,6. Per quanto riguarda il debito pubblico, a fine 2020 viene fissato al 38,3 per cento, mentre quest'anno raggiungerà il 43,3. (Vap)