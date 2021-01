Business news: Polonia, sudcoreana Lg espanderà la sua fabbrica di batterie per auto a Kobierzyce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia sudcoreana Lg ha ufficializzato che espanderà la sua fabbrica di batterie per auto elettriche a Kobierzyce, in Polonia. Lo riporta il portale di informazione economica "Puls Biznesu". Secondo quanto afferma Milosz Marczuk, portavoce dell'Agenzia polacca per lo sviluppo dell'industria, Lg ha dichiarato che spenderà più di 300 milioni di euro per l'ampliamento, portando l'esborso complessivo per la fabbrica di Kobierzyce a 14 miliardi di zloty (3,1 miliardi di euro). Lg si impegna inoltre all'assunzione di almeno 500 nuovi lavoratori entro il 31 dicembre 2022. I posti di lavoro totali creati da Lg potranno superare quota 10 mila. Una volta completata l'espansione della fabbrica, questa diventerà il maggiore stabilimento di produzione di batterie per auto elettriche al mondo per capacità produttiva. Ci si attende che sia in grado di soddisfare circa il 60 per cento della domanda europea. (Vap)