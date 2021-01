Business news: Eurostat, cresce a 97,3 per cento rapporto debito e Pil in area euro, Italia a 154,2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla fine del terzo trimestre del 2020, il rapporto tra debito pubblico e Pil nell'area euro si è attestato al 97,3 per cento, rispetto al 95 per cento alla fine del secondo trimestre del 2020. L'Italia, con il 154,2 per cento, ha registrato il secondo rapporto più elevato. Nell'Unione europea, il rapporto è passato dall'87,7 per cento all'89,8 per cento. Rispetto al terzo trimestre del 2019, il rapporto tra debito pubblico e Pil è aumentato sia nell'area dell'euro (dall'85,8 per cento al 97,3 per cento) che nell'Ue (dal 79,2 per cento all'89,8 per cento). Questi i dati di Eurostat, l'Ufficio di statistica dell'Unione europea, che ha spiegato che gli aumenti sono dovuti a due fattori: il debito pubblico in notevole aumento e il Pil in calo. I rapporti più elevati tra debito pubblico e Pil alla fine del terzo trimestre del 2020 sono stati registrati in Grecia (199,9 per cento), Italia (154,2 per cento), Portogallo (130,8 per cento), Cipro (119,5 per cento), Francia (116,5 per cento), Spagna (114,1 per cento) e Belgio (113,2 per cento), i più bassi in Estonia (18,5 per cento), Bulgaria (25,3 per cento) e Lussemburgo (26,1 per cento). (Beb)