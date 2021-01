Business news: Eurostat, rapporto deficit Pil a 5,8 per cento in area euro in terzo trimestre 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel terzo trimestre del 2020, il rapporto tra disavanzo pubblico e Pil si è attestato al 5,8 per cento nell'area euro e al 5,6 per cento nell'Unione europea. Questi i dati di Eurostat, l'Ufficio di statistica dell'Unione europea, che ha spiegato che, nel terzo trimestre del 2020, tutti gli Stati membri hanno continuato a registrare un disavanzo pubblico. Nel terzo trimestre del 2020, le entrate pubbliche totali nell'area euro sono state pari al 46,2 per cento del Pil, rispetto al 47,7 per cento del Pil nel secondo trimestre del 2020. La spesa pubblica totale nell'area euro si è attestata al 52,1 per cento del Pil, una diminuzione significativa del rapporto rispetto al 59,6 per cento nel trimestre precedente. La spesa pubblica totale è diminuita di circa 41 miliardi di euro rispetto al secondo trimestre del 2020, principalmente a causa di un minore impatto delle misure politiche per mitigare l'impatto economico e sociale della pandemia. Nell'Ue, le entrate pubbliche totali sono state del 46 per cento del Pil nel terzo trimestre del 2020, in diminuzione rispetto al 47,4 per cento del Pil nel secondo trimestre del 2020. La spesa pubblica totale nell'Ue è stata del 51,6 per cento del Pil, una diminuzione rispetto al 59 per cento del Pil nel trimestre precedente. (Beb)