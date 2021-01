Business news: Cipro, prevista riapertura di tutte le rotte aree dal primo marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cipro prevede di riaprire i suoi aeroporti ai flussi turistici il primo marzo. Lo ha annunciato il vice ministro del Turismo cipriota, Savvas Perdios, alla televisione di Stato "CyBC". "Ciò significa che i passeggeri potranno visitare Cipro senza restrizioni di quarantena, a meno che non risultino positivi al Covid-19 all'arrivo", ha detto Perdios chiarendo che i 56 Paesi con cui Cipro ha collegamenti aerei saranno inseriti in una scala di rischio attraverso un sistema di colorazione in base alla situazione pandemica. I passeggeri che arriveranno da Paesi inseriti nella lista "verde" non dovranno sostenere un test anti Covid mentre quelli che volano da paesi di categoria arancione saranno obbligati a presentare un certificato di test negativo prima di salire a bordo di un aereo. I passeggeri in arrivo da Paesi di categoria rossa dovranno essere sottoposti a tampone sia prima dell'imbarco che dopo l'arrivo. Perdios ha affermato di non aspettarsi l'arrivo di turisti a Cipro prima dell'inizio di marzo e ha preferito non fare una previsione per la stagione, dal momento che tutti i Paesi stanno affrontando una seconda o terza ondata di pandemia di coronavirus. "Sarebbe difficile per le persone viaggiare ora o anche a febbraio e marzo", ha sottolineato il vice ministro. I collegamenti aerei di Cipro sono attualmente limitati a pochi Paesi, principalmente Grecia, Regno Unito, Russia, Libano, Egitto e Stati del Golfo. (Gra)