Business news: Montenegro, interrotti gli aiuti di Stato a compagnie di navigazione Barska e Crnogorska

- L'Agenzia per la tutela della concorrenza del Montenegro ha disposto l'interruzione degli aiuti statali finora erogati a favore delle compagnie di navigazione Barska plovidba e Crnogorska plovidba. Lo ha reso noto il ministro delle Finanze e della previdenza sociale di Podgorica, Milojko Spajic, attraverso un messaggio pubblicato su Twitter. La decisione, ha detto Spajic, rappresenta "un altro esempio delle azioni a cui siamo stati portati a causa della gestione irrazionale dell'economia e delle finanze pubbliche da parte del governo precedente". Secondo il ministro, inoltre, "il governo montenegrino resta impegnato nei principi dello sviluppo sostenibile, in conformità con tutti i quadri giuridici, i principi economici, nonché il principio di trasparenza, e continua a lavorare giorno e notte per riparare i danni e trovare potenziali soluzioni". (Seb)