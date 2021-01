Business news: Regno Unito, Nissan manterrà aperto impianto a Sunderland, nonostante la Brexit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il costruttore automobilistico giapponese Nissan ha annunciato che manterrà aperto il proprio impianto di Sunderland, nel Regno Unito, grazie al raggiungimento dell'accordo commerciale post-Brexit tra il Paese e l'Unione europea. Nissan ha annunciato inoltre nuovi investimenti nell'impianto, inclusa una nuova linea di produzione di batterie per il proprio modello "Leaf", che invece al momento vengono importate dal Giappone. L'azienda impiega 6 mila lavoratori in maniera diretta, e quasi 70 mila nella filiera di produzione, rendendo l'impianto di Sunderland di gran lunga il più grande nel Regno Unito. La decisione ha anche risvolti strategici importanti per Nissan, derivanti dall'accordo commerciale siglato da Regno Unito e Ue. Infatti, perché le proprie auto vengano importate in Ue senza dazi di importazione, queste devono essere fabbricate almeno per il 55 per cento in Ue o nel Regno Unito. La realizzazione di una nuova catena di produzione per le batterie dei veicoli elettrici della propria gamma permetterebbe a Nissan di ottemperare a tale requisito. Si stima che circa il 70 per cento delle automobili prodotte nell'impianto di Sunderland da Nissan vengano esportate verso l'Unione europea. (Rel)