Business news: Regno Unito, vendite al dettaglio nel 2020 al minimo storico causa pandemia

- Secondo nuovi dati pubblicati dall'Ufficio nazionale di statistica britannico (Ons), i livelli di vendita al dettaglio nel Regno Unito nel 2020 avrebbero visto la più grande diminuzione sin da quando l'Ons ha iniziato a raccogliere tali dati. La ragione di questa diminuzione è la pandemia da coronavirus ancora in corso. Nonostante la crescita nelle vendite dello 0,3 per cento nel mese di dicembre 2020 infatti, i dati per l'anno mostrano una riduzione dell'1,9 per cento del volume delle vendite, con il mercato dell'abbigliamento che ha invece subito un contraccolpo di quasi il 25 per cento. Nonostante ciò, le vendite online sono aumentate del 46,1 per cento. (Rel)