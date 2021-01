Business news: Paesi Bassi, governo stanzierà ulteriori 7,6 miliardi di euro per sostegno alle aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo olandese ha stanziato ulteriori 7,6 miliardi di euro per sostenere le aziende colpite dalla pandemia di coronavirus e sta istituendo uno schema separato per aiutare altre imprese. "Stiamo facendo tutto il possibile per limitare quanto più i danni per gli imprenditori e per garantire che il Paese possa andare avanti a tutta velocità una volta che il virus sarà sotto controllo", ha affermato il ​​ministro delle Finanze dei Paesi Bassi, Wopke Hoekstra. Le imprese di recente creazione sono state in gran parte escluse dagli accordi già avviati, perché il supporto statale era basato sui risultati economici delle imprese negli anni passati. A partire da aprile, invece, le nuove imprese potranno presentare domanda di aiuto per il pagamento dei costi fissi, in base al fatturato del terzo trimestre del 2020. Il governo sta anche aumentando l'importo fornito per pagare i costi fissi come l'affitto all'80 per cento, anziché al 70 per cento, oltre che per il pagamento dei salari. (Beb)