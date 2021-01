Russia: in programma in tutto il Paese manifestazioni contro la detenzione di Navalnyj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in programma per oggi in tutta la Russia manifestazioni di protesta contro la detenzione dell'attivista russo Aleksej Navalnyj, fermato nei giorni scorsi al suo rientro in patria dalla Germania dopo essersi ripreso dal presunto avvelenamento con un agente nervino. Le proteste, nonostante gli avvertimenti delle autorità russe che le giudicano illegali, sono in programma in 65 città della Russia. Il Cremlino, tramite il portavoce Dimitrj Peskov, ha fatto sapere che ritiene inaccettabile organizzare azioni di protesta non concordate con le autorità di sicurezza. "Può esserci solo una posizione: a favore della necessità incondizionata di rispettare la legge e dell'inammissibilità di organizzare azioni illegali. Di indurre la partecipazione di giovani e minorenni a queste azioni", ha dichiarato Peskov. Nei giorni, diverse istituzioni pubbliche hanno avvertito i cittadini delle conseguenze legali dell'eventuale partecipazione a manifestazioni pubbliche, il cui svolgimento non sia stato preventivamente approvato dalle autorità di sicurezza. (segue) (Rum)