Russia: in programma in tutto il Paese manifestazioni contro la detenzione di Navalnyj (2)

- La Procura, la Polizia di Mosca, l'Autorità garante delle comunicazioni (Rospotrebnadzor) hanno ricordato che costituisce reato amministrativo anche la diffusione di inviti a prendere parte alle manifestazioni. Nella serata del 21 gennaio la polizia di Mosca ha arrestato inoltre diversi collaboratori dell'attivista Navalnyj, a capo della Fondazione per la Lotta alla Corruzione. Il tribunale Savelovskij di Mosca ha confermato l'arresto per nove giorni anche per la portavoce dell'attivista, Kira Jarmysh, accusata di aver invitato i cittadini a prendere parte alle manifestazioni odierne. Una dura condanna per la detenzione di Navalnyj è arrivata nei giorni scorsi anche dall'Unione europea e dalla comunità internazionale, che hanno chiesto il rilascio dell'attivista, mentre il presidente del Consiglio Charles Michel ha avuto un confronto telefonico sulla situazione con il presidente russo Vladimir Putin. (Rum)