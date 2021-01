Usa: Biden, agire con decisione e coraggio per risollevare l'economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occorre agire "con decisione e coraggio" per far crescere l'economia degli Stati Uniti, in una prospettiva che riguarda non solo il domani, ma anche il futuro più remoto. Lo ha evidenziato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, presentando le misure messe a punto dalla sua amministrazione per rispondere alla pandemia di Covid-19 sotto il profilo economico. "Non possiamo e non vogliamo lasciare che le persone soffrano la fame e che vengano sfrattate per nulla di cui sono responsabili. Non possiamo stare a guardare la gente perdere il lavoro e dobbiamo agire, agire ora", ha spiegato l'inquilino della Casa Bianca. Biden firmerà nelle prossime ore un ordine esecutivo per velocizzare l'invio degli assegni alle famiglie colpite dagli effetti economici della pandemia. "Abbiamo bisogno di muoverci velocemente", ha aggiunto il presidente. (Nys)